El reclamo de Marcelo Tinelli a su hija para que vuelva a comer carne

Candelaria Tinelli compartió en su cuenta de Instagram el mensaje original que recibió de Marcelo Tinelli. En la imagen que compartió la cantante, se puede ver que tiene agendado en su celular al conductor de ShowMatch como "Padre" y lo acompaña con el emoticón de un hombre con bigotes que, si bien no son característicos de su papá, es el que representa dicho rol en los emojis de WhtasApp.

En el mensaje que le envió a su hija, el conductor le pide, de alguna manera, que cambie su rutina de alimentación.

Tinelli le envió un divertido reclamo haciendo énfasis en que vuelva a comer carne. "Hola. Soy Daniel Chicken ("pollo" en inglés). Me dijeron que no te llamo. Hace mil que no te veo. Cuando quieras charlamos", escribió el conductor de ShowMatch desde el otro lado de su pantalla.

"Mi viejo siempre tan creativo con foto de perfil de pollo y todo para que me clave un animalex", bromeó la cantante que mencionó a su padre con su nuevo seudónimo: Marcelo Tinellli, Alias: Daniel Chicken.