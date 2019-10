Pampita sorprendió a todos al anunciar en tiempo récord su casamiento con Roberto García Moritán el próximo 22 de noviembre en el Palacio Sans Souci, en una ceremonia para selectos invitados. Mientras tanto, sus amigas íntimas están preparando su despedida de soltera.

“¡No sabés lo que es ese chat! Somos como cuarenta minas”, aseguró Barby Franco en Pampita Online, a lo que la conductora respondió: “No van a ir con celulares, lo que pasa ahí, queda ahí”.

Pampita agregó: “No me traigan nada, strippers no quiero, eso no”.