Una publicación de Dalma Maradona hizo estallar Instagram. En medio de la controversia por el apodo que le puso a su hija Roma (Pipita), la actriz subió una foto de su hija haciendo el clásico gesto de Fuck you con una de su manitos y con una frase que estaría diciendo la misma bebé, de apenas unas semanas de vida.

"Para la gilada que critica a mi mamá...", indica la frase que se puede leer al lado de la foto.

Además, Dalma agregó en la publicación: "Una pelotuda me escribe diciéndome que no le diga PIPITA a mi hija porque no es elegante... Con Roma queremos saber cómo le dicen a sus hijos/as! Los apodos que usan. Para ver cuáles son elegantes o no...".

Los seguidores de la actriz salieron a apoyarla masivamente, volcando en el posteo los diferentes apodos con que llaman a sus hijos: "Yo le digo chula a mi nena y a mi nene le digo rori el papa le dice a mi nene monito y no es un mono igual cada uno le dice a su bebe lo que quiere total se lo decís con todo el amor del mundo", "No te puedo creer ....hay nombres elegantes????...vos no los uses....Pipita es hermoso💕💕", "Cachufleta le decia a mi sobrina. Que no te importe lo que digan vos dusfrutá y sé feliz"; fueron algunos de los comentarios de adhesión a Dalma.