El picante cruce entre Pampita y el Negro Oro que la modelo no puso al aire

Durante la última edición de Pampita Online estaba previsto una salida al aire con Oscar González Oro, pero las cosas no salieron como esperaba la conductora y la nota fue eliminada.

Al parecer, el periodista tuvo que esperar mucho tiempo hasta que se realizara el móvil, por lo que la entrevista comenzó mal. "Tenemos un móvil con el Negro Oro y yo quiero que le dé un consejo a esta pareja que se acaba de casar", comenzó Pampita sobre la reciente boda del Pollo Álvarez, mientras el entrevistado miraba su celular sin interés en la nota.

A partir de ese momento, la conversación se volvió muy tensa:

Negro Oro: Hola Caro, ¿cómo estás?

Pampita: ¡Qué serio que está el Negro!

N.O.: Es que tengo poco tiempo, en verdad tengo poco tiempo, ¿Quién se casó? Se casa cualquiera en este país, mucha suerte, muchas felicidades.

P: No sé Negro qué querés hacer, te quedás un ratito con nosotros, preferís venir otro día al living o que volvamos ahí otro día porque me están diciendo que estás re apuradito.

N.O.: Estoy apurado porque me dijeron a las doce, y tengo un programa de radio, mi amor. Gracias a Dios, lo tengo hace apenas veintidós años. (…) ¿Y vos cuándo te casás?

P: El veintidós, ya falta poquito, muy poquito, faltan tres semanas.

N.O.: No me llegó la invitación.

P: Te la voy a mandar la invitación para después de las doce.

N.O.: No dejá, me la va a mandar Roberto García Moritán, que es amigo mío.

