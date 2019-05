Nunca hay demasiada paz en la vida de Diego Maradona, pero en las últimas semanas volvió a alterarse todo el mundo que lo rodea, y tras el escándalo que protagonizó en México con Verónica Ojeda, el astro estaría atravesando uno de sus peores momentos.

En Todas las Tardes, el programa de El Nueve que conduce Maju Lozano, el periodista Lio Pecoraro reveló cómo es la dura actualidad que atraviesa el Director Técnico de los Dorados de Sinaola, que llegó a la Argentina hace unos días.

"Maradona vino para operarse el hombro, sin embargo no quiere ir al médico, está deprimido, angustiado y descuidado. No se quiere ni bañar. No quiere saber nada de Ojeda y sólo nombra a Rocío Oliva", informó el panelista y agregó: "Maradona engordó y tiene una obsesión con Oliva. Por eso se puso en una situación de rebeldía para con él mismo. Está barbudo. Toma alcohol todo el tiempo. Litros y litros de cerveza, más la medicación que tiene que tomar".

"No quiere ir al médico, está deprimido, angustiado y descuidado. No se quiere ni bañar"

​

Tras la pelea con Ojeda, el Diez intentó volver a ponerse en contacto con Rocío, pero la futbolista no lo quiso atender y mucho menos reunirse con él, lo que terminó descolocando a Diego, llevándolo a un intenso momento de angustia. "La situación es extremadamente complicada. Alquiló una casa en Tigre y una de las hermanas está junto a él", aseguró Pecoraro.

"Estoy separada de Diego hace varios meses. Así como estoy, estoy muy bien, y así quiero seguir", expresó Oliva en un audio que dieron a conocer en el programa de El Nueve.

Por otro lado, en Intrusos revelaron que, en este momento de angustia, el Diez le pidió a Matías Morla que le organice una reunión con ex amigos, para reencontrarse con varias personas con las que se peleó en los últimos años. Guillermo Cóppola sería uno de los invitados. "Todo esto surge por Alejandro Mancuso, con quien Diego tiene un juicio, le mandó un video al Ogro Fabbiani junto con Ronaldo para apoyarlo con su obesidad. Y Maradona lo tomó como algo personal", expresaron en el programa de América.

Fuente: Exitoína