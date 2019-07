El padre de Maxi Oliva cruzó a Alberto Cormillot por la muerte de su hijo: qué respondió el médico

Maxi Oliva falleció el fin de semana a los 34 años, postrado en una cama en su casa de Lomas del Mirador. Al momento de su muerte pesaba cerca de 300 kilos. Será recordado por todos como el primer ganador de Cuestión de Peso.

Luego de conocerse la triste noticia, Alberto Cormillot aseguró que en el último tiempo el joven había decidido quedarse en su casa y no asistía al centro asistencial cuando debía.

Pero, el padre de Maxi , negó que haya sido como dijo el nutricionista.

"Nunca abandonó su tratamiento. Estaba internado en (el centro de obesidad de) Malvinas. Y cuando llegó el cumpleaños de Valentina (la hija de Maxi) fue a su casa. Llegaron a un acuerdo: él iba a ir una vez por semana en una ambulancia que lo iba a venir a buscar y llevar, eso se produjo durante tres meses. Después sufre un problema en la rodilla, lo consulta con sus médicos y le dicen que no se traslade porque le iba a afectar; fueron dos semanas. A la tercera o cuarta semana pide la ambulancia y la encargada de ese sector le dice que decidieron no mandarle el transporte porque había mucha demanda y que lo necesitaban. No es como dicen, que Maxi no quiso ir", explicó el hombre durante un móvil para el programa Confrontados.

Y luego se dirigió directamente a Cormillot: "¿Decís que hiciste todo lo que había que hacer por mi hijo? ¿Por qué no lo llevaste a tu institución? ¿No está preparada para recibir a un gordo como Maxi? Contestame Cormillot. Si tu institución no está preparada para recibir a un gordo como Maxi, dedícate a otra cosa. Se lo ganó, se ganó un tratamiento de por vida, y cada vez que había que pedir algo, había que pedir por favor".

Tras los dichos de Carlos, Alberto Cormillot habló con Clarín y realizó su descargo: "Maxi se fue por el cumpleaños de su hijo y pidió externarse porque adujo que extrañaba mucho a su familia. Después empezó a venir en forma irregular. Esto ocurrió durante 2018 también".

Y agregó: "¿Cómo voy a abandonar a alguien que hacía dos años que no veía? Maxi fue atendido en la clínica todas las veces que lo necesitó. En 2017 se lo internó en el centro hospitalario de Malvinas porque había aumentado mucho de peso y ahí tenemos toda la complejidad necesaria para tratarlo".

El médico aseguró además que comprende la tristeza de la familia, el hecho de que la convirtieran en enojo, "pero Maxi tenía un grado de obesidad muy grave con un riesgo aumentado para su salud".

Por último, Cormillot contó cómo fueron los últimos momentos de Maxi: "El viernes pasado a las 14.30 recibo un primer llamado de su médico, el Dr. Vallejo, quien me solicita que lo interne en Malvinas. Le pedí que desde el municipio se formalizara el pedido al municipio de Malvinas, y le expliqué que ni bien estuviera la autorización, yo lo impulsaba a nivel médico. No soy una autoridad que pueda manejar el sistema de salud de una manera autónoma".

"El día 6 a la mañana el municipio de Matanza se comunicó con Basílico, secretario de Salud, que estaba al lado de intendente y él mismo dio la orden que se lo trajera. A los 40 minutos ya estaba la cama y estaba la ambulancia autorizada a ir a buscarlo. Pero en ese momento Maxi falleció", finalizó.