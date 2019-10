El nuevo posteo de Jennifer Aniston que ya es furor en las redes sociales

Jennifer Aniston decidió sumarse a la red social Instagram hace una semana. En siete días ya acumula 15 millones y medio de seguidores. En su nuevo posteo, la actriz compartió dos imágenes donde muestra el backstage de una sesión de fotos. La graciosa descripción que escribió hizo que delirar a sus fanáticos.

La actriz mostró cómo fue la sesión de fotos para la reciente portada que hizo para la edición especial Variety Power of Women. "Solo soy una chica parada mientras me arreglan el cabello y el maquillaje: un estilista, un fotógrafo, un equipo de iluminación, máquina de viento, accesorios y una computadora; pidiéndoles que crean que me desperté así", escribió con humor debajo de las dos fotos.

"Nunca he visto a alguien empezar en Instagram más preparado. Es una clase magistral gloriosa. ¡La primera foto! ¡Qué entrada! Luego un #tbt, con tu foto de cuando eras una niña, ahora un 'Intagram vs realidad' con una descripción de película. ¡Wow!, simplemente es arte", comentó la presentadora de Entertainment Tonight Lauren Zima.

Fuente: La Nación