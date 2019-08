¿El nuevo film de Quentin Tarantino será una miniserie de Netflix?

Quentin Tarantino está planeando hacer una versión de cuatro horas de Había una vez en Hollywood, que se podrá ver en formato miniserie en Netflix.

"Están en conversaciones, ya que muchas escenas que Tarantino rodó no aparecieron en el montaje de cines porque no había espacio", dijo este fin de semana el actor Nicholas Hammond, quien interpreta a Sam en el film que se estrenará en la Argentina el 22 de agosto.

Los rumores sobre una miniserie que se daría en cuatro capítulos comenzaron tras un comentario de un periodista de The New York Times. Kyle Buchanan afirmó que el director le había dicho al reparto que las escenas eliminadas del montaje para cines las añadiría para la versión de la plataforma on demand.

Había una vez en Hollywood está teniendo un gran éxito en las carteleras de los Estados Unidos y ya lleva más de 86 millones de dólares recaudados.