¿El novio de Lizy Tagliani se engancha de ella en busca de fama?: la respuesta de la conductora

" Me gusta la joda ", puede leerse en la descripción de la cuenta de Instagram de Leo Alturria, el ¿novio? de Lizy Tagliani. El domingo a la noche la pareja estuvo en el living de Susana Giménez para hacer la presentación oficial, pero él sembró las dudas en las redes sociales sobre su verdadero interés con la conductora de El Precio Justo.

“Es una historia larga, lo vi primero en un programa de parejas de Nico Occhiato y ahí me gustó. Después volví a verlo en 'Un minuto para ganar'. Y un día entro al estudio de mi programa (El Precio Justo), donde estaban varios participantes ensayando, y lo veo y digo: ‘Ese es el chico de la televisión’. Ahí le hice una radiografía completa", contó Lizy en el ciclo de la diva de los teléfonos.

Leo Alturria

Leo Alturria y Lizy Tagliani

“No es una relación libre, yo quiero ser su novia. Yo sentí una atracción que no me había pasado. Estaba sola pero tenía ganas de enamorarme”, expresó la humorista a corazón abierto en el programa de Susana.

Alturria trabaja como encargado de un edificio, juega al rugby y es fanático de las motos. También, estudió producción de televisión y ya es figurita repetida por sus multiples apariciones en la pantalla chica en el último tiempo.

El año pasado fue a buscar pareja al programa Ojos que no ven, conducido por Andrea Politti en El Trece. En el mismo canal, también participó de La tribuna de Guido, el ciclo de Guido Kaczka, donde realizó una imitación de "El Potro" Rodrigo. Por último, se animó a visitar Canal Nueve para sumarse al talk show El show del problema, con la conducción de de Nicolás Magaldi. Entre sus publicaciones de Instagram, además, se ven sus participaciones en Minuto para Ganar donde tiene fotos con Marley (su conductor) y Noelia Marzol.

Leo Alturria en "Ojos que no ven"

Sus últimas participaciones en el medio fue en el programa de Lizy (donde justamente nació ¿el amor?) y este domingo en el living de la diva de los teléfonos junto a la comediante.

Lizy se tomó a la ligera los comentarios en las redes acerca de que él ya había participado en varios programas de televisión y, horas más tarde, en un posteo de Instagram, compartió un contundente mensaje.

"Por esta boca solo amor... jamás saldrá merd, la merd a la cloaca. Que sea lo que tenga que ser, no conozco felicidad más grande que ganarle batallas al prejuicio. Voy a morir intentando", manifestó la actriz, fiel a su estilo.

Fuentes: Diario Show y Primicias Ya