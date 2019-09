El momento incómodo de Mirtha por los "vinitos de más" que se tomó Javier Calamaro

Mirtha Legrand invitó para su almuerzo del domingo a Flavio Mendoza, Cacho Santoro, el doctor López Rosetti, Paulina Karadagián, Sofía Pachano y Javier Calamaro. Fue sin dudas el hermano de Andrés Calamaro quien se llevó todas las miradas en la mesa y los comentarios en las redes sociales debido a su participación.

El músico reconoció al aire que tomó "tres copas de vino", lo que derivó en una seguidilla de momentos tensos con la conductora. Mirtha no disimuló su incomodidad al ver que el invitado no la dejaba hablar e incluso por momentos no la miraba.

El primer cruce que tuvieron fue cuando Javier mencionó a su madre de 98 años, Esther Masel. Mirtha le preguntó a qué se dedicaba la mujer y el cantante sorprendió con el tono de su respuesta: "¿No la conociste vos? Te hablé de mi mamá alguna vez".

"No me pongas en evidencia que no me acuerdo", respondió Legrand.

Luego la conductora quiso saber qué opinaba Calamaro de la polémica entre Diego Torres y Coti Sorokin por Color Esperanza. "Mirá que ya me tomé uno vinitos y puedo decir la verdad", arrancó el invitado, y luego se las arregló para dar vueltas sin terminar de responder.

"Coti es mi amigo. Sacamos una canción juntos. Hasta donde yo sé, Diego no me odies, tengo entendido que la canción es de Coti, pero no estaba ahí cuando la compuso. Yo no soy ni Torres y Sorokin", dijo el cantante sin terminar de tomar una postura.

Si bien Mirtha trató de profundizar más en la polémica, sus intentos fueron inútiles. "Bueno, te saco del tema... no te gusta hablar de esto", disparó.

Siguiendo con los momentos incómodos, inmediatamente después de lo anterior, la conductora le preguntó cuál fue el primer tango que cantó. Calamaro la interrumpió y le preguntó qué estaba tomando. La diva dijo que era agua y en la otra copa vino blanco, aclarando que no toma, sólo se moja los labios.

Como quien no quiere la cosa, Javier tomó el control de la situación, propuso un brindis y terminó cantantando ante la mirada incómoda de todos los presentes: "Bebanmé, bebanmé... si no me fuman bebanmé por lo menos. Un placer verlos de vuelta. Al que no me brinda le choreo el salero".

"¡Qué difícil esta mesa!", dijo con resignación Mirtha Legrand.

Fuente: La Voz del Interior