El mensaje de Roger Waters a Evo Morales: "Espero que tu exilio sea corto"

Roger Waters envió un mensaje dirigido al ex presidente de Bolivia, Evo Morales. El cofundador de Pink Floyd grabó un video que fue publicado en las redes sociales por el medio argentino La Garganta Poderosa.

"Espero que tu exilio se a corto, tu gente te necesita, necesitan un líder como vos", dice.

"Fuerzas Evo. Hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado", asegura Waters quien además destacó la gestión de Morales en Bolivia. "No sólo has sido el primer presidente indígena en todo Latinoamérica, has realizado un trabajo maravilloso sacando a tanta gente de la pobreza".

"Rechazamos el terror, el fascismo y el totalitarismo que es donde ha caído Bolivia este fin de semana. Que vuelvas cuanto antes, que retomes las riendas y que puedas guiar a tu país hacia su más brillante futuro", concluye el músico.