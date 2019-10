El llanto desgarrador de Vicky Xipolitakis en televisión

Vicky Xipolitakis se quebró en la mesa de Mrirtha Legrand al hablar de su conflictiva separación del empresario Javier Naselli.

"Hasta el día de hoy se fue y no preguntó nunca más por su hijo. No me pasa absolutamente nada, ni su obra social ni un alimento. Decir que tengo a mi papá, que es mi héroe", dijo entre lágrimas la mediática.

"No me gusta llorar, a mi me gusta dar felicidad. Soy feliz con el hijo que tengo", añadió.

Y enfatizó sobre la relación: "Di muchas oportunidades, traté de mejorar un montón de cosas pero no se pudo. Creo que fue la decisión más sana (separarse)".

"Discutíamos porque era su forma de ser, me encerró una vez. Un montón de episodios, no podía vivir así pero también te empezás a acostumbrar", explicó conmovida Vicky.

Fuente: Primicias Ya