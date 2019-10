El llanto desconsolado de Pampita: "Me avisaron que murió un familiar"

Luego de la coreografía de Griselda Siciliani y Nicolás Villalba, quienes recorrieron la pista al ritmo de "Alfonsina y el mar", de Mercedes Sosa, se la vio a Pampita romper en llanto.

Antes de dar su devolución, la jurado explicó: "Yo estaba llegando al canal y me avisaron que había fallecido un familiar muy querido para mí. Me preguntaba cómo lo iba a llevar. Dije: ‘Bueno, en el programa va a estar todo bien y me voy a distraer’. Ni siquiera sabía el tema que había elegido Griselda. Y este tema y La Negra (Mercedes Sosa) fueron parte de mi familia durante muchos años. Parece mentira, pero cuando empieza a sonar el tema, la emoción desborda. Lo hicieron maravilloso, me alegro mucho que hayan tenido esta idea excelente. Lo que transmitieron e hicieron sentir fue increíble", comentó la modelo completamente emocionada.