El llanto desconsolado de Novaresio al despedir a Zlotogwiazda

Luis Novaresio protagonizó este miércoles un momento conmovedor al recordar a Marcelo Zlotogwiazda y quebrarse al aire mientras lo recordaba en su espacio editorial. "Estoy absolutamente angustiado", reconoció el periodista en su programa #Novaresio910, por Radio La Red AM 910, donde luego de algunos minutos reconoció que no podía continuar al aire por la angustia que tenía.

"Yo no soy amigo de Marcelo ni pertenezco a ese grupo de oro y privilegiado del periodismo argentino. Son los de la época de Lanata: Tenembaum, Maxi Montenegro, Reynaldo Sietecase, Manguel, entre otros. Yo aún estaba trabajando en Rosario y era como una envidia ver ese grupo genial que armó Página/12. A Zloto lo conocí trabajando, cuando venía a Debo Decir", comenzó Novaresio.

El conductor también se refirió a una entrevista que le realizó hace unas semanas para LNE, su programa de A24, junto a Ernesto Tenembaum. "Fue tremenda. Hablamos de política, me encantó verlos no coincidir como lo hacían siempre y argumentar. Fue un privilegio escuchar. Era una delicia escucharlos a ellos dos", dijo.

"Yo confieso que durante mucho tiempo, Zloto me parecía un cabrón, un jodido en el trato. Pero era una de las personas más encantadoras y dulces que conocí en los medios en los últimos tiempos", señaló.

Y continúo: "En la entrevista, yo siempre pregunto: ‘Nos morimos, y ¿qué pasa?’ Y él me preguntó antes de hacer la nota si se lo iba a preguntar. A mí me daba vueltas. Y dije: 'Yo se lo pregunto cómo se lo pregunto a todos'. Y fue el momento más difícil de la entrevista. Porque los tres nos quedamos callados, no podíamos hablar de las lágrimas que teníamos en los ojos".

"Ayer me volví a emocionar. Insisto: no era un amigo íntimo ni mucho menos. Pero ayer sentí que era injusto que se muriera. Y está mal. Está mal que se haya muerto", concluyó.