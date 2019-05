El jurado destrozó a Leticia Brédice en su debut en el Bailando

"Igual estoy feliz", dijo Leticia Brédice antes de despedirse del estudio de ShowMatch. Es que deberá contentarse tan solo con eso en su primera participación en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli, después de haberse negado a formar parte del mismo durante varios años. El debut de la actriz en el Súper Bailando al ritmo de la música disco, según el jurado, fue muy malo.

Después de una breve previa junto a Tinelli, quien le manifestó su felicidad por haber aceptado la propuesta, Brédice bailó el tema Believe, de Cher, junto a su bailarín, Fernando Bertona. A la hora de la devolución, Ángel de Brito no dudó: "Me parece que podés recurrir a que sos una gran actriz. La bajada de escalera la hubiese hecho con más presencia, te vi como con bastante timidez. Te esperaba más vedette, quedaste como a mitad de camino. Prácticamente no bailaste. Lo intentaste, me gusta que lo intentes, pero el resultado no fue de los mejores. Lo que vi fue una conexión entre ustedes". El puntaje: dos.

Brédice pidió el BAR para ver si podía sumar, aunque sea, un punto más. Pero Ángel de Brito ya lo había solicitado, para conocer su opinión, así que no fue necesario.

Luego fue el turno de Pampita Ardohain: "Tienen poco tiempo para crecer en la pista y agarrar la confianza y la seguridad que les faltaba en el baile. La coreo estaba aprendida, pero los movimientos no acompañaban a la música. Les faltó definición en los brazos y en toda la coreografía los movimientos de caderas. La coreo estaba aprendida pero el disco no lo vi". Fueron seis puntos para Brédice.

Flor Peña, que tenía el voto secreto, le dijo: "Me encanta que estés acá porque, como dice Marcelo, hay que animarse. Nosotras somos actrices que llevamos muchos años en lo nuestro y me encanta que estés acá. La previa para mí es muy importante y me gustó, sos divertida, histriónica y alegre. Tenés mucho glamour".

Marcelo Polino no anduvo con vueltas y puso su primer cero del año: "Lo que vi hoy, si es todo por la boleta de agua (NdR: Brédice había dicho que aceptó participar del programa por los aumentos en los servicios), yo colaboro con una botellita. Si esto lo estás haciendo por agua te mando bidones, mi amor. Por la luz quizás podemos hacer algo… No lo vi bien, un loco me pareció. No me gustó nada".

A pesar de estas duras devoluciones, hubo un momento muy divertido. Brédice pensó que ya tenía que dejar su lugar para la siguiente pareja, así que tiró unos besos al aire y se fue. Tinelli, que estaba al lado suyo, no se dio cuenta y siguió hablando. "Metele, en serio, para la próxima hay que meterle y trabajar más. Metele más ensayo, más tiempo, usted… Y ya se fue", dijo, confundido, el conductor, solo en medio del estudio.

Después ella volvió y lo saludó con un abrazo: "No es por vos, pero me hicieron calentar tanto… Pero estoy contenta igual, perdoname. Vine a una fiesta y estoy feliz".

Fuente: Teleshow