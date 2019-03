En la madrugada del sábado, Silvia Süller sorprendió a sus seguidores de Twitter con un desesperado pedido. La exvedette dijo necesitar 100 mil dólares para poder comprarse un departamento. "Solo estoy pidiendo auxilio", expresó.

"Llamado a la solidaridad: necesito 100 mil dólares para comprar mi departamento", arrancó su mensaje. Y siguió: "Hace 33 años que entro en sus hogares, me quieren y los quiero. ¿Me ayudaría alguien? Sé que muchos colaboran en entidades anónimas. No es joda ni se me caen los anillos. Es solo algo de todo lo que les di", explicó.

La actriz, quien en marzo de 2018 sufrió un infarto de miocardio, sostuvo que aceptaría el préstamo de una vivienda por un tiempo. "Soy muy cuidadosa. No entra nadie porque no tengo a nadie. Salvo mi hija Marilyn, no tengo novio, amigos, ni familia, ni perro, ni plantas. ¡La casa es sagrada!", se lamentó.

TBIEN PUEDE SER PRESTADO...X UN TIEMPO, YO SOY MUY CUIDADOSA. NO ENTRA NADI, XQ NO TENGO A NADIE😔, (SALVO MI HIJA MARILYN) NI NOVIO, NI AMOG@S, NI FLIA, NI PERRO, NI PLANTAS, LA CASA ES ES SAGRADA!!!!!! — Silvia Suller (@diosasilok) 30 de marzo de 2019

"No soy pretenciosa. Solo estoy pidiendo auxilio", aseguró, al tiempo que señaló que el departamento que necesita para vivir puede ser "de 2 ambientes, monoambiente, lo que sea en el barrio que sea". Aunque mencionó que "Si es en el centro mejor. Siempre tuve auto, pero lo vendí cuando me fui a Miami, y no sé viajar en colectivo. Estoy aprendiendo en subte. Taxi no, es carísimo", explicó.

NO SOY PRETENCIOSA, SOLO ESTOY PIDIENDO AUXILIO, 2 AMBIENTES. NONOAMBIENTE, LO Q SEA EN EL BARRIO Q SEA, SI ES EL CENTRO MEJOR, XQ SPRE TUVE AUTO, LO VENDI CUANDO M FUI A MIAMI, Y NO SE VIAJAR EN COLECTIVO. ESTOY APRENDIENDO EN SUBTE, X ESO! TAXI NO CARISIMO, GRACIAS! 💞🥰😘🙏😔 — Silvia Suller (@diosasilok) 30 de marzo de 2019

Además, contó que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) le niega la jubilación. "No me reconocen nada de los 33 años ininterrumpidos de televisión y teatro", dijo y apuntó contra la Asociación Argentina de Actores porque "nunca me aportó nada". "¿Eso no es evasión de impuestos de ellos?", cuestionó Silvia mencionando en su tuit a Mauricio Macri, Horacio Larreta, ANSES y AFIP.

@horaciorlarreta @mauriciomacri HASTA EL @ansesgob M NIEGA LA JUBILACION, NO M RECONOCEN NADA D LOS 33 AÑOS ININTERRUMPIDOS D TV Y TEATRO XQ @actoresprensa nunca m aporto NADAAA! ESO NO ES EVASION D IMPUESTOS, D ELLOS OBVIO @AFIPcomunica 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 — Silvia Suller (@diosasilok) 30 de marzo de 2019

Fuente: Exitoína