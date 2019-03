El inesperado mensaje de Cris Morena a Florencia Bertotti

Cris Morena y Florencia Bertotti disfrutaron a pleno del éxito de Floricienta, la tira infanto-juvenil que se emitió en la pantalla de El Trece durante 2004 y 2005. Sin embargo, tiempo después ambas terminaron enfrentadas en la Justicia cuando la actriz lanzó Niní, y la productora la demandó por plagio.

Finalmente la Justicia falló a favor de la madre de Romina Yan en 2010. Y aunque Flor y Cris no se volvieron a cruzar, en los medios intentaron poner paños fríos luego de la disputa legal.

"Cuando apareció Niní surgió la duda de si era una copia de Floricienta. Hubo un par de instancias en la Justicia y terminamos en un acuerdo. Siempre tuve una relación fluida con ella, pero no la volví a ver. Igual, le guardo el mayor de los cariños", dijo Bertotti tiempo después.

La productora, a pesar de asegurar que "no hay peor cosa que copiar", admitió en su momento que volvería a trabajar con la artista. “He pensado muchas veces en volver a trabajar con Flor. Es una chica que me parece fantástica. Yo creo que errores hemos cometido todos en la vida”, expresó.

En 2018, en Confrontados, Florencia también había expresado que evaluaba trabajar nuevamente con Morena. "Volvería a trabajar con Cris. Yo no cierro puertas nunca". También contó que había hablando con ella tras la muerte de Romima: "Volvimos a mensajearnos después de la muerte de Romina pero nunca más me la crucé".

Este viernes 15, día en el que Florencia cumplió 36 años, Cris Morena sorprendió al volcarse a las redes sociales para saludarla y recordarle su paso por Floricienta. "Feliz cumpleaños Flor @florbertottiok el milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante , rodeada de familia, amor , sueños !!! Que sea así por siempre y mas!! Lo mejor para vos!", le escribió junto a un video con los mejores momentos de la tira.

Feliz cumpleaños Flor @florbertottiok 🎂el milagro de la vida hoy te da la bienvenida con un abrazo gigante , rodeada de familia, amor , sueños !!! Que sea así por siempre y mas!! Lo mejor para vos ! pic.twitter.com/cO5kjYBpsp — CRIS MORENA (@soycrismorena) 15 de marzo de 2019

Fuente: Exitoína