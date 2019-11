El ida y vuelta de Alejandro Fantino: ¿se va de Radio La Red?

En las últimas horas se deslizó fuerte rumor sobre la salida de Alejandro Fantino de Radio La Red. Pero lejos de las versiones que hablan de un despido, el conductor de Animales Sueltos confirmó su desvinculación y explicó su situación en diálogo con Exitoína.

"Hace tres meses ya había consensuado con la radio que era mi último año", asegura Fantino, y agregó: "Yo firmé con una cadena internacional de deportes, y eso me exige que el año que viene tenga un programa más del que tengo con Animales Sueltos a diario. O sea, mi tiempo de radio se lo doy a un programa de televisión diario. No podía hacer dos horas de radio, una hora y media de televisión y otra hora y media de tele a la noche".

Para terminar, Fantino aclaró: "Nadie me echó, me voy en buenas términos con la radio. Es algo consensuado porque no tengo tiempo de hacer radio el año que viene", cierra.

Hasta acá, todo muy claro. Pero, este medio día, publicó en su cuenta oficial de Instagram un comunicado donde aclara "...no me voy de @radiolared y el 2020 los encontrarè como oyentes nuevamente". ¿En qué quedamos?

Acá, el comunicado completo:

"Quería dejar algo por acá y aclarar algunas cosas que se dicen y que son falsas. Empiezo por contarles que @radiolared es mi casa. Llevo años acá y solo coseché éxitos y disfruto día a día mi trabajo. Acá son buena gente, tanto los que mandan como así también mis compañeros. Son un grupo que logra día a día una radio líder y amiga de la gente! Este año mudè #Fantino910 a la noche para poder tener todo mi trabajo en horarios cercanos y poder rendir más en ellos y estamos ternados a los #MartinFierro y con un share que nos deja peleando arriba cada mes. Dejo claro que no me voy de @radiolared y que el 2020 los encontrarè como oyentes nuevamente!! Abrazos y perdón por robarles tiempo!!!"