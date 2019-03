Después de escuchar la entrevista que Lissa Vera brindó a Intrusos, donde habló de Natacha Jaitt y su relación con Raúl Velaztiqui, Antonella Olivera, hija mayor de la mediática, salió con los tapones de punta contra la cantante.

Lissa Vera tuvo que presentarse ante la Justicia para explicar el vínculo que Natacha tenía con Velaztiqui, el único detenido por la muerte de la mediática que fue recientemente excarcelado, ya que se conocieron a través suyo.

Tras declarar, la integrante de Bandana estuvo en Intrusos hablando del tema. Se mostró molesta por verse involucrada en la trágica situación y aseguró que no sabía del encuentro entre sus amigos en común. "No estaba enterada de la reunión del viernes. No me llegaron a decir", dijo la cantante. Y agregó: ​"Mi imagen quedó muy dañada, nunca estuve en una situación así. Sentir que me hayan puesto en un lugar, como culpándome de toda esta secuencia que para mí es horrible, no era la idea. La idea era: tres personas, que nos dedicamos a la parte artística, hacer algo juntos.Y que se haya desencadenado de la forma en que se desencadenó, me parte el alma", dijo Vera.

Luego, consultada por Jorge Rial sobre Natacha y las drogas, Lissa dijo: "A veces (Natacha) me decía que caminaba por las paredes pero que iba bien, que estaba medicada para eso. Siempre le preguntaba por sus adicciones, ella me decía que iba queriendo. Yo le decía que le se notaba. En el último tiempo hasta la veía más linda".

Tras escuchar las declaraciones de quien fuera amiga de su mamá, Antonella hizo un furioso descargo en la red.

"Lissa Vera por favor te pido como hija, que dejes de ensuciar la memoria de mi mamá hablando de que ella era una adicta. ¡Te pido por favor respeto!", escribió en su Instagram Stories.

Fuente: Exitoína