El fuerte descargo de Lali Espósito en las redes sociales: "Hay mucha gilada"

Lali Espósito es sin lugar a dudas una de las artistas latinas más exitosas. Con 38 premios, varias nominaciones y tres discos editados, la cantante se prepara para el estreno de "La ligera", su nuevo single que dará paso a su cuarto disco.

El lanzamiento será este 10 de octubre y, en este marco, hizo un descargo contra "la gilada", la "emboscada emocional" y lo "fake".

"¡Empezó una semana MUY importante para mí! No solo porque es mi cumpleaños. No solo porque sale a la luz el primer single de una serie de canciones QUE ME VUELVEN LOCA y que dan paso a lo que va a ser mi 4to disco de estudio. Sino porque empieza una nueva etapa en TODOS los sentidos", lanzó Lali a través de su cuenta de Twitter.

Al respecto de esa nueva etapa, enumeró: "No soy la misma. No quiero lo mismo. No me da lo mismo nada. Una etapa en la que se suma gente nueva a acompañar mi camino y a seguir este tren que empezó hace varios ya a moverse".

Y mencionó a sus fans y su éxito, que se ve reflejado con entradas agotadas para sus shows: "¡No doy por hecho que están ahí! No doy por sentado que desde mi primera canción me dieron las alas para volar hasta este momento. No doy por hecho NADA lo que me pasó los últimos años NADA de este último año particularmente".

En ese sentido, se sinceró sobre qué era el éxito para ella: "La respuesta es simple y clara: SER YO. Ser LALI. Hacer las cosas que me gustan y me salen, no LO QUE ME DICEN LOS DEMÁS. O lo que otros consideran la ‘formula’".

Contundente, apuntó a las críticas y sin dar nombres mencionó: "Hay mucha ‘gilada’. Mucha emboscada emocional. Mucho fake sobre todo. Para mi es flúo. GRACIAS por seguirme GRACIAS porque ustedes son los que me dieron la oportunidad de soñar, concretar y seguir. Se viene #LALIGERA amigos".