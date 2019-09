El frustrado encuentro romántico entre Andrea del Boca y Diego Maradona

Andrea del Boca ayer en el piso de Intrusos, en donde se le rindió una suerte de homenaje por los 50 años de su carrera artística. Aunque lo más destacado de su presencia no estuvo vinculado a su trabajo, sino a una vieja historia amorosa con Diego Maradona.

"¿Quién te dijo: 'Hace 25 años que te quería dar un beso'?", le preguntó Jorge Rial, el conductor del ciclo. Rápidamente, la actriz no dudó en revelar su identidad: "Fue Diego Maradona".

Así fue como Del Boca recordó una frustrada cita con el flamante director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata: "Viene de muchos años atrás. En Italia había un productor que quería juntarnos para una película. Nos íbamos a encontrar en Nápoles, que él vivía ahí y yo estaba haciendo gira como cantante. Pero Diego estaba con muchas cosas y no llegó a la cena. Me llamó por teléfono y me pidió vernos al día siguiente, pero yo viajaba a Capri".

En ese sentido, la actriz recordó que ella se fue de viaje y el entonces futbolista estaba dispuesto a tomarse un vuelo para lograr el encuentro, pero una fuerte tormenta se lo impidió.

Por ese motivo, nunca se va a olvidar de la sorpresa que sintió al ingresar a su cuarto de hotel. "Tenía toda la habitación llena de rosas. Era impresionante. Dije: 'Dios mío, parece un velatorio'", reveló la actriz, entre risas.

Pero eso no es todo. Según su testimonio, allí había una tarjeta que decía "yo soy el 10, pero vos sos la 100".

Años más tarde, ella participó de un sketch de La Noche del 10, el programa que conducía el ex futbolista por El Trece. El segmento -en el ámbito de la ficción, por supuesto- concluía con un beso entre los dos. Del Boca lo recordó: "Él armó una telenovela y dijo que hacía 25 años quería hacer eso, y me dio un beso".

Fuente: Teleshow