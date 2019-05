El exabrupto de Moria que hizo sentir mal a la Tota: "Tenés una vida patética"

La Tota Santillán fue al programa de Moria Casán a intentar aclarar las denuncias que tiene en su contra y sólo consiguió que Moria Casán le recriminara que tiene una vida "patética".

Desde hace unos días se sabe que el conductor hace trueques por mercadería para poder sobrevivir en medio de la crisis y esa fue una de las razones por las que Moria lo invitó al piso de Incorrectas.

El bailantero dio detalles sobre el episodio que vivió años atrás cuando lo detuvieron por un supuesto robo: "Tenía una gran presión familiar y pasé por una depresión. Terminé de trabajar en una cena show. No robé, pedí prestado. Ese día yo pedí y le dije que luego iba a pasar a pagar Jorge Macri (primo del Presidente) porque me debían del gobierno parte de una publicidad que yo había hecho en radio Rivadavia”.

Según Santillán, él pidió algo para sus hijas a quienes no veía desde hacía tiempo y luego por confusión fue detenido por la policía acusado de robar. "Cuando me agarraron yo les pedía por favor que no me doblen el brazo porque tenía una fractura y me lo doblaron", dijo.

🔥 AHORA en #Incorrectas 💋 👀 el delicado episodio de salud de @totasantillan 👈👈 Íntimo con la “One”, confiesa: “Tuve un brote por exceso de trabajo”. El rey de la bailanta que cayó en desgracia #Americasan @AmericaTV 👀💄 👠 pic.twitter.com/g4oOHkPCKH — Incorrectas Ok (@IncorrectasOk) 8 de mayo de 2019

Luego Moria comenzó a relatar cosas que supuestamente él le había confesado y Santillán se lo negaba, entonces fue cuando la conductora se fue de boca. "¿Estabas en pedo cuando me lo contaste? Tenés una vida confusa gordo (…) te agarran brotes psicóticos, hacés canjes por asado, tenés una vida patética".

Inmediatamente la cara de la Tota cambió y le respondió entristecido: "Yo trabajo, no tengo una vida patética. Si vos me hablás de esta manera Moria…".

Para salir del brete la conductora de Incorrecta aseguró: "Pero siempre te están acusando de cosas espantosas".