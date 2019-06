El ex cura y padre biológico de Fernando Dente rompió el silencio

A una semana de que Fernando Dente revelara su historia de vida y contara que su padre biológico es un ex cura que fue catequista de sus hermanos mayores, el hombre rompió el silencio y dio una entrevista en televisión.

Fernando Onetto contó cómo conoció a Ada, la madre de los hermanos Dente y cómo comenzaron una relación cuando él todavía era cura: "Fue en la escuela y a través de la catequesis. En esa época, las madres le daban catequesis a sus hijos. En un momento apareció una historia personal y cuando eso se profundizó, yo tomé la decisión de querer llevar adelante ese proyecto y dejar el sacerdocio. Tuve que superar la dualidad y afrontar con toda sinceridad un proyecto de familia con ella. La idea era la unidad de mi vida y otro proyecto de vida".

También explicó que cuando la relación con la madre de Fernando no prosperó porque ella se reconcilió con su marido y él igual dejó los hábitos y más tarde conoció a su actual mujer.

"La venimos llevando con mi familia, que siempre conoció esta historia. Pudimos llevar este proceso dialogando entre nosotros y apoyándonos mutuamente", dijo cuando le consultaron sobre la repercusión de los dichos de Dente en Revista Gente.

"La historia la cuenta Fernando. Al final, él tiene una versión del encuentro entre nosotros y yo no me reconozco en ese personaje. No soy yo", sostuvo en una nota que dio a Los Ángeles de la Mañana.

Por su parte, destacó que "es una historia muy dura" para el actor. "Tiene que haber sufrido mucho. Ojalá que podamos charlar esto", deseó el ex cura.

"Yo a él lo esperé con todo el amor y ese amor sigue estando dispuesto para que volvamos a charlar, y él lo sabe: donde yo estoy, tiene una casa. Cuando Fernando se acercó, estábamos dispuestos a recibirlo", continuó Onetto.

Por otro lado, hizo un meaculpa sobre el vínculo que generó con su hijo desde que lo conoció: "Uno no es perfecto. Probablemente, no encontré la forma de comunicarme bien con él. No era fácil. Fue todo muy abrupto, pero no es así como está relatado. Pero como que habla de un extraño, aunque entiendo que es su manera de haberlo vivido".

Fuente: Teleshow