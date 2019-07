El estrafalario pedido de matrimonio de Fernando Burlando a Barby Franco

Hace cinco años que Barby Franco y Fernando Burlando están en pareja. Tres veces estuvieron a punto de casarse, pero por diversas razones el proyecto no perduró.

Pero, ayer Burlando le hizo una nueva propuesta de matrimonio, y de una manera muy original.

Con una súper producción a cargo del propio Burlando, todo sucedió en el restaurante de Palermo Roldán, del club de polo. "Fui a jugar al polo con un grupo de amigos. Con la anuencia de todos menos de Barby, fingí una caída del caballo, vino una ambulancia, me hicieron electroshock tres veces y cuando reviví, por decirlo de una manera, le pedí casamiento y le regalé los anillos. En ese momento no me dijo nada, porque estaba sorprendida. Shockeada. Hoy me mandó un mensaje y me dijo: sí, acepto. Nos casamos en diciembre, antes del 15", contó Burlando en Pamela a la tarde.