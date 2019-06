El emotivo reencuentro entre Marley y Mirko

Marley fue el encargado de conducir los premios Martín Fierro este fin de semana. El conductor se encontraba en Israel grabando su programa Por el mundo y tuvo que realizar un viaje relámpago hasta la Argentina para estar al frente de la ceremonia.

El presentador de televisión decidió que Mirko se quedara en Israel, en compañía de la niñera y sus productores, mientras él cumplía con este compromiso laboral.

Tras pasar dos días separados, padre e hijo se reencontraron y se expresaron todo su cariño. Hubo muchos besos y abrazos como pudo verse en el emotivo video que el conductor compartió en Instagram.

Durante la gala, se quejó ante la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) cuando su ciclo La Voz Argentina, el reality que condujo el año pasado, perdió frente a La Tribuna de Guido en la terna Programa de Entretenimientos.

"Nadie perdió tanto como yo en la historia. Creo que merezco un aplauso por pérdidas. Ya no sé que cara poner cuando pierdo. Hoy ensayé gestos pero ya no sé que cara poner", agregó, entre risas.

La revancha llegó cuando anunciaron a los nominados en el rubro Labor en conducción masculina. Marley se impuso frente a Marcelo Tinelli, Andy Kusnetzoff y Mariano Iúdica. Por primera vez ganó una estatuilla de APTRA y pudo ponerle un punto final a su racha de derrotas. Con Susana Giménez celebró de manera eufórica.

"Quiero dedicarle el premio a Mirko, que está en Israel, porque vine por 40 horas y vuelvo para allá a hacer Por el mundo. Estoy verborrágico porque estoy nervioso y no sé lo que digo. Estoy conduciendo hace tres horas y no estoy nervioso, pero vengo acá (a recibir el premio) y me pongo nervioso", señaló sobre el escenario.