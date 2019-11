Carolina Pampita Ardohain se casó con el empresario Roberto García Moritán.

La celebración incluyó a más de 200 invitados y se llevó a cabo en el lujoso Palacio Sans Souci.

Luego los novios tuvieron el espacio para compartir ese momento y llegó la hora de dar el sí, junto al clásico beso

Tras pasar por la jueza que oficializó el matrimonio, la pareja se mostró feliz frente a las cámaras de diferentes medios que fueron a cubrir "la boda del año".

"Nuestros chicos participaron mucho. Nuestros testigos. Estoy nervioso, pero estoy mucho mejor. Fue muy emocionante, nos dieron mucho amor. Estamos felices, increíblemente felices. Muchas palabras de buenos deseos y buena energía", dijo Moritán, muy nervioso, en una entrevista con Telenoche.

Mientras que Pampita expresó: "Es uno de los momentos más felices de mi vida y el haber encontrado un hombre tan maravilloso me pone muy feliz. Me hizo creer otra vez en muchísimas cosas. Me hizo creer en la familia, en construir una familia y volver a las raíces".