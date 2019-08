El dolor de Mica Viciconte por la muerte de una amiga

Sofía, amiga desde hace una década de Mica Viciconte, falleció en un accidente de tránsito en España. "No me había pasado nunca que se me muera una amiga", dijo aún shockeada y triste la panelista al sitio Teleshow.

"No sé cómo empezar, no puedo creerlo y no logro entenderlo. Voy a extrañar los momentos vividos, las risas, las charlas en el grupo con las chicas, Tamara y Antonella. Nuestros encuentros cuando ibas a Mardel, las salidas y mil cosas más. Te voy a recordar siempre. Que en paz descanses, Sofi", escribió en su cuenta de Instagram junto con varias fotos del cuarteto de amigas.

Mica y Sofía se conocieron hace diez años, cuando hicieron en Mar del Plata el profesorado de natación. "Estudiamos juntas, en el 2009 o 2010, no recuerdo bien", contó la novia de Fabián Cubero.

El accidente ocurrió en Formentera, España, cuando un auto embistió a la moto en la que viajaban Sofía, de 30, y un hombre dos años más grande que ella. La joven murió en el acto y su acompañante fue trasladado al hospital donde falleció horas más tarde.

Según informaron los medios españoles, el hombre se encuentra detenido por los delitos de "homicidio imprudente y contra la seguridad del tráfico".