El dolor de Jorge Rial por la internación de un compañero

Jorge Rial arrancó su programa de este lunes recordando a Miguel Villar, el asistente de dirección de Intrusos que sufrió un ACV el viernes, mientras trabajaba en el canal.

"Perdón pero va a ser difícil hacer este programa, la verdad recién hablábamos con Ana (productora) sobre si tendríamos que decir algo al final, pero es muy difícil porque acabo de entrar y me falta Miguel del otro lado", comenzó.

"Miguel está peleando por su vida. Es nuestro asistente, nuestro amigo, que está acá hace veinte años. Siempre nos estaba cuidando a todos", agregó.

Rial contó que se descompensó el viernes en el canal y que todos los compañeros se movieron rápidamente para poder asistirlo y que sea internado a la brevedad.

"En este momento está peleando por su vida. Los médicos ya hicieron todo lo posible, queda la esperanza. Qué se yo… No sé si es bueno o malo eso, qué es lo que uno quiere a esta altura. Uno lo que querría es tenerlo acá. Él se preocupaba, sabía absolutamente todo, si yo tocaba algo y me pinchaba, él ya sabía, rompía las pelotas con los colores de la silla que no concidian la ropa, puteaba, aplaudía…", relató.

"La verdad es que estamos todos desolados, fue un golpe muy duro para nosotros. Era un tipo joven… es un tipo joven. Tengo que hablar en presente porque vamos a luchar por la esperanza. Tiene una mujer y una hija de veinte años. Este verano pudo cumplir el sueño de llevarla a Disney", contó.

"La con... de tu madre, Miguel, ¿por qué no te cuidaste? La puta que te parió", se lamentó el periodista.