El difícil momento que atraviesa un panelista de El Diario de Mariana

Lucas Bertero brindó una entrevista a El show del Espectáculo en la que reveló que transita el momento más crítico de su vida.

Hace cinco meses, su hijo Teo de 12 años fue diagnosticado con diabetes grado 1, algo que afectó seriamente su salud. "Su propio organismo atacó al páncreas como un órgano extraño y lo eliminó. En pocos días nos dimos cuenta que bajó de peso y lo llevamos al médico", contó Bertero.

"Ahora se aplica cinco dosis de insulina al día. Él lo aceptó más rápido que yo. Tiene 12 años, está entrando en una edad difícil y desde ese día se la aplica solo. Lo toma como un método de vida. Eso me dio una tranquilidad muy grande, porque él en este momento está en el colegio y sabe qué hacer si le sube o baja el azúcar", relató el periodista.

Además, el panelista suma otro problema: Bertero los inconvenientes de cobertura en su obra social.

"Hay una ley para los insulinodependientes de que los medicamentos son gratis para todo el mundo. OSDE, que es una obra social cara, no lo está cubriendo y la única forma es llegar a un juicio. En este momento no tengo ganas de hacerlo. Es una vergüenza. A mí me pasa esto teniendo una obra social, así que imaginate al que no tiene".