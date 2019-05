El destape de Andrea Frigerio: a los 57 años se animó a bailar en bikini

Andrea Frigerio demostró que se encuentra en un perfecto estado físico. La actriz -que tiene un personaje en la tira Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece)- se animó a publicar en sus redes un video bailando en traje de baño.

A los 57 años Andrea no tiene nada que envidiarle a ninguna otra mujer: su cuerpo luce igual que cuando era joven. Delgada y atlética con mucho sentido del humor, la actriz baila sin ningún complejo con su hija, Josefina Bocchino, la canción de Stevie Wonder: I just call to say I love you, las dos en traje de baño.

Fuente: Primicias Ya