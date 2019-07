El desesperado pedido de Nequi Galotti

Nequi Galotti publicó un desesperado pedido en sus redes sociales a raíz de un terrible momento que está atravesando junto con su familia.

La panelista de Todas las tardes (El Nueve) reveló que Marcelo, su hermano que posee trastorno del espectro autista, se encuentra internado.

“Con mi hermana Lucía les pedimos que recen junto a nosotras por Marcelo, que está pasando un momento de salud muy difícil #HablemosDeAutismo #TeAmamosMarcelo”, escribió Nequi en su cuenta de Instagram para acompañar una foto de ella con sus dos queridos hermanos.

El motivo por el cual Marcelo está internado es una grave una neumonía bilateral que fue empeorando de a poco y que produjo que deba ser entubado.

Años atrás, en una entrevista con la revista Pronto, Galotti había revelado detalles de su relación y especial vínculo con su hermano. "Él vive con mi mamá. Yo soy su tutora porque mi papá falleció. Mi mamá se encarga de todo, es una genia. Gracias a ellos, mi hermano pudo evolucionar mucho a pesar de su desconexión con la realidad”, declaró la morocha en el año 2014. Nequi además explicó que a lo largo de los años, su hermano aprendió a comunicarse a su manera, y que es muy virtuoso en varias artes, como por ejemplo, al tocar el órgano y dibujando.

Marcelo Galotti

La vida de la ex modelo publicitaria ya había tenido un difícil momento durante el año pasado cuando Bartolomé Mitre, su marido, estuvo internado y en mal estado por una infección respiratoria agravada por una inmunodepresión y su condición de trasplantado. Finalmente, en diciembre de 2018, al empresario del Grupo La Nación le dieron el alta y su esposa reveló que se quebró en llanto al entrerarse. "Me llamaron para darme la buena noticia y lloré todo el viaje. Tenía que arreglarme y me costaba porque me di cuenta de que hacía un montón de tiempo que solo iba a mi casa, dormía y volvía al hospital. No podía hacer otra cosa", confesó aquella ocasión en Infama (América).

Tras la publicación con su desesperado pedido para que recen por Marcelo, la ex integrante de Los Ángeles de la Mañana –ciclo del cual se fue en medio de escándalos y polémicas- agradeció el apoyo que le brindaron sus seguidores en las redes y sigue a la espera de una evolución en su estado de salud.

