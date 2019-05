El descargo del Chaqueño Palavecino tras haber sido acusado de maltrato

Oscar Esperanza Palavecino, más conocido como el Chaqueño Palavecino, realizó un descargo a través de su cuenta en Instagram tras haber sido acusado de maltrato por un fan durante el show que el cantante brindó el viernes pasado en La Plaza de la Música de Córdoba.

El cantante publicó fotos y videos de su presentación a través de su cuenta personal en Instagram y rompió el silencio: "Muchas otras cosas pasaron este fin de semana sobre los escenarios… Es una pena que siempre toda la atención esté sobre lo malo, es una pena que la mentira tome siempre partida. Es una pena que personas que están hablando de destrato e insultos (lo cual es mentira), sean las mismas que hayan estado interrumpiendo todo un show, no solo nuestro, sino de cada artista que subió a compartirlo".

En ese sentido, continuó: "Hablan de respeto cuando es lo que menos tuvieron, pese a que se les explicó que lamentablemente no teníamos más tiempo, dado que eran muchos los que se habían anotado para participar, y siguieron gritando e insistiendo para hacerlo. Así y todo se les dio un lugar para mostrarse y compartir su arte".

"Es realmente una pena que pasando siempre cosas tan lindas, que son las que nos llenan el alma, solo se muestre siempre lo que lastima y lo que genera que muchos otros que no me conocen me terminen deseando lo peor. Realmente creo no merecerlo", escribió el cantante.

Y concluyó: "No subimos esto para quedar bien, ni nada que se le parezca. Lo subimos porque realmente, como en cada show, muchas otras cosas pasaron sobre los escenarios, y es una pena que lo lindo siempre tenga menos peso que lo malo".

De esta manera el Chaqueño negó los dichos de Renzo Tapia, un músico que era fanático suyo y que se encontraba entre el público disfrutando del espectáculo cuando un grupo de personas comenzaron a insistirle al reconocido artista en que lo invitara a subir al escenario para que cantara con él. Pero cuando finalmente lo hizo, fue de muy mala gana.

En diálogo con Radio Suquía, Tapia contó qué fue lo que sucedió: "Fui a escucharlo y unas señoras que me siguen, porque canto hace 20 años en la Plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él. Se negó al principio y después preguntó: '¿Quién es Renzo?' Cuando me vio, exclamó: '¡Ah, pero es un viejo!'. Cuando subo al escenario me dice: 'Cantá vos'. Entonces le digo: 'Cantemos juntos, maestro. Usted es mi ídolo'. Y él me responde: 'No, cantá vos, a ver qué podes hacer'".

Tal como se puede ver en el video, en la mitad del tema intentó agarrarle la mano al Chaqueño para que cantara con él, pero el músico lo corrió. "Me dijo: 'No me toques'. Entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema lo quiero saludar y ni me saludó. 'Seguí cantando', me dijo, y cuando empiezo a cantar la otra canción él se va. Después salgo para saludarlo y él me mira y me dice: 'Preparate un grupo si querés cantar, la puta que te parió'", contó Tapia.

"Ahí me re puteó, me dijo de todo. Me dijo palabras que no las puedo ni repetir… Se escuchó clarito cuando me puteaba. Encima me apuntaba con el dedo". Por estas declaraciones, el Chaqueño fue duramente criticado en las redes y acusado de haber maltratado a su fanático.

Fuente: Teleshow