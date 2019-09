El descargo de La Queen ante la desubicada pregunta de Flavio Azzaro

La Queen, la drag que la está rompiendo en el mundo de la música urbana, y además participa de la obra Sex, de José María Muscari, se hizo muy conocida en los medios cuando salió a criticar a Carlitos Tevez. Según ella, el jugador ya no es más el héroe del barrio y asegura que la mayoría lo rechaza por haberse olvidado de sus orígenes humildes.

A partir de esta polémica, Flavio Azzaro la recibió en su programa radial "Azzaro al horno" y llamó la atención de los oyentes con una llamativa pregunta sin filtro.

"Te voy a hacer una pregunta que me di cuenta: ¿Que se te note tanto el bulto es una casualidad o porque estás bien dotado? Te vi entrar y dije: mirá que... Yo soy de mirar los socotrocos", le consultó Azzaro entre risas.

Ante la llamativa pregunta del conductor, la trapera de Fuerte Apache se volcó luego a las redes sociales y lanzó un certero mensaje.

"Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil, por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad!", indicó. Y agregó: "Recuerden si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado".