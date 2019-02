El descargo de José Palazzo por sus dichos sobre el cupo femenino

Esta mañana, José Palazzo fue consultado por sus declaraciones sobre el cupo femenino en festivales, vertidas durante la conferencia de prensa del cierre de Cosquín Rock, el festival que organiza desde hace casi 20 años.

Al ser interrogado al respecto por Flavio González de Radio Mitre, el productor expresó: "En la conferencia de prensa me preguntan qué opino de la ley de cupo femenino que se está por votar y que aún está como un anteproyecto, y mi respuesta fue que estoy totalmente de acuerdo, que al hacerlo ley lo hará en una vidriera más poderosa para las mujeres. Pero que, si hubiera que cumplirlo ahora, no sé si habría tanto talento femenino para cumplir con (la programación de) 50 bandas… Y a talento lo utilicé como sustantivo, no como adjetivo. El talento, el talent, así nos referimos nosotros a la artística".

Además, Palazzo añadió que todos los periodistas entendieron lo que quiso decir en la carpa de prensa. "Todos menos uno, que puso en mi boca ‘Las mujeres no tienen talento para estar en Cosquín Rock’. No fue lo que yo dije. Todas las mujeres que me conocen saben perfectamente mi opinión sobre las músicas. Tengo colecciones enteras de mujeres que cantan blues, porque soy fanático. Si buscan mis listas de Spotify, hace 20 años que publico música de mujeres. Y mi compañía tiene mujeres en cargos de toma de decisiones. Es ridículo…".

Fuente: La Voz del Interior