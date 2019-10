Luis Brandoni protagonizó nuevamente un video en el que le habla a la militancia de Mauricio Macri de cara a las próximas elecciones presidenciales del domingo 27 de octubre, y al igual que en el fuerte audio en el que acusó fraude en las PASO, remarcó la importancia de la fiscalización para lo que será, según él, el inminente triunfo del oficialismo.

“Vamos a darla vuelta porque somos más lo que queremos la República, los que queremos la democracia y los que queremos la decencia”, son las primeras declaraciones del actor en el video que está siendo viralizado en las redes desde la semana pasada y cuyo receptor original fue “un amigo del PRO que se lo pidió”.

“Ustedes se están preparando para fiscalizar, que es el mecanismo más importante de toda elección. El 27 de octubre, entre otras cosas, se va a terminar una suerte de maleficio: va a terminar su mandato un gobierno no peronista después de 91 años que no lo hace, el último fue don Marcelo Torcuato de Alvear en 1928”, indicó Brandoni de manera errónea y controversial, ya que más allá del resultado de los comicios, el mandato de Macri finaliza el 10 de diciembre y no el mismo domingo en el que se realiza el sufragio.

“Vamos a dar vuelta una página de la historia porque vamos a afianzar la República y ustedes van a ser protagonistas porque son el mecanismo esencial de la elección”, reiteró el artista de 79 años, pidiéndole a los militantes de Juntos por el Cambio que realicen sus funciones con alegría, orgullo, seguridad y en especial coraje, porque “eso le hace falta a la Argentina entre otras cosas”.

En este 2019, además de afirmar que hubo fraude en las elecciones primarias, estallar de furia en un avión e invitar a la gente a ser parte de las marchas del “Sí, se puede”, el actor firmó una solicitada en apoyo a la continuidad de Macri en el Poder Ejecutivo de la Nación y tuvo polémicos cruces con periodistas cuando le preguntaron sobre el crecimiento de la pobreza durante la gestión macrista, asegurando también que la gente que asistió al estadio del Club Atlético River Plate en una de las noches más frías del año “fue una ficción y acto de campaña”.

Fuente: Exitoína