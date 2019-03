El conmovedor relato de Maru Botana sobre la muerte de su hijo

La consigna en PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, fue que pasen al frente aquellos a los que la vida les había "dado una piña". Maru Botana fue una de las primeras en acercarse al punto de encuentro.

La cocinera y conductora se refirió a los días previos al fallecimiento de su hijo Facundo, en septiembre de 2008, cuando tenía seis meses, de muerte súbita. Cuando ocurrió el lamentable hecho, ella se encontraba de vacaciones en Las Leñas, mientras el pequeño estaba al cuidado de su abuela.

"Que quiero aclarar que nací con la esencia de mamá, lo amo, tendría cuarenta hijos más, disfruto un montón. Entonces, cuando murió Facu de muerte súbita fue como muy fuerte que me pase a mí, no lo podía entender. Gracias a Dios la vida me regaló otros dos bombones", se sinceró.

"La verdad que el embarazo de Juani fue durísimo, me mandaban millones de cartas… Sofi tenía tres años y me decía: '¿Va a volver a pasar lo mismo?' Fue como muy duro volver a enfrentarlo pero tenía algo que me decía: 'Tenés que hacerle frente a la vida porque vos sos vida'", recordó, para luego referirse a una sensación que la acompañó tanto a ella como a algunos de los integrantes de su familia en los días previos al fallecimiento.

"Fue un camión que me atravesó, creo que me sentí como que me sacaran parte de mí. El momento fue terrible, no me olvido más en mi vida. Nos habíamos ido tres días al sur y una de mis chicas que es como muy perceptiva, siente que algo va a pasar y estaba como loquísima. Le dije a Berni: 'Me escapo tres días del canal y nos vamos'. Y nos fuimos todos, con los chicos. Me sorprendía Sofi, que estaba siempre como loca", explicó.

"Fue re loco porque hacía poco había pasado un accidente con unos chicos de San Isidro que se habían matado y me había pegado que los padres estaban en Las Leñas y los habían llamado para avisarle que el hijo se había matado. Y una cosa que me pasó rarísima es que Berni se fue unos días antes con tres de los chicos. Entonces Facu estaba durmiendo y se pararon uno (de sus hijos) en cada punta y yo les dije: 'Chicos, parece que lo estuvieran velando', contó.

"(El viaje) lo re disfrutamos, fueron divinos esos días. Y el día que me llamaron no me lo olvido más en mi vida. Estábamos solos y no podíamos hablar por los chicos, Berni hablando con un remis, y llegué a la aerolínea, paré a la mina y le dije: 'Me tengo que ir ya'. Hoy digo: 'Qué loco que no me preguntó nada'. Yo pensaba: 'No puede ser, lo voy a resucitar de acá a la China'. Yo tengo una filosofía de lo que es un duelo y tenía un ejército atrás que me decía que siguiera", concluyó.

Fuente: Teleshow