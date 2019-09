El conmovedor gesto que tuvo Mirtha Legrand con Nazarena Vélez cuando murió Fabián Rodríguez

Nazarena Vélez contó un conmovedor gesto que tuvo Mirtha Legrand cuando murió el esposo de la actriz, el empresario Fabián Rodríguez.

Quien fuera el marido de Nazarena se quitó la vida el 24 de marzo de 2014 y desde aquel día, la actriz se refugió en su familia, en sus tres hijos (Bárbara Pucheta, Gonzalo Agostini y Thiago Rodríguez) y en sus amigos.

La actriz tomó la decisión de no brindar entrevistas para evitar tener que hablar de la pérdida que había sufrido. Sin embargo, el 18 de mayo aceptó ir al programa de Mirtha porque le ofrecieron dinero a cambio. "Yo me quedé literalmente en la calle", aseguró ayer en Pamela a la tarde.

"Yo cobré para ir. No quería dar notas. No estaba para eso, pero lo hice porque necesitaba la plata. No tenía un centavo partido por la mitad y a mí la producción me pagó para ir", se sinceró la actriz.

Según el relato de Nazarena, cuando terminó el programa, la conductora la llevó a un costado y le hizo un particular ofrecimiento. "A ninguno de mis nietos ni a sus hijos les va a faltar nada. Te quiero prestar plata", fueron las palabras de Mirtha.

Todavía emocionada por lo que vivió hace cinco años, Vélez recordó que en aquel momento no tenía un peso y tenía muchísimas deudas. "Ella sabía que yo la estaba pasando mal y me dijo: ‘No se va a enterar nadie, me lo devolvés cuando podés’".

Nazarena agregó que le dio pudor y que si bien valoró enormemente el gesto de la conductora, no aceptó: "Me dio mucha vergüenza".

"Yo siento que me prostituí en el medio haciendo cosas que no me interesaban. Como ponerme en pelotas para una famosa revista. Yo siempre decía ‘Lo hago por mis hijos’", destacó la actriz sobre las producciones que realizó en los comienzos de su carrera.

También reveló que no la pasaba bien y que hoy lo celebra porque hizo lo que necesitaba. "Pero si me daban a elegir, no tenía ganas de estar desnuda en La Boca sacándome fotos y que todo el mundo opinara. O salir en culo peleando por la tenencia de Gonzalo", agregó.

"Tampoco disfruté irme después de hacer función en el teatro al vip de un boliche para que me paguen la presencia. O el Cantando, el Bailando. Yo ni cantaba ni bailaba, lo hice cien por ciento por la guita", se sinceró.

