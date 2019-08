El Chino Darín pidió disculpas tras sus polémicas palabras hacia Juan José Campanella

Diez años después del estreno de El secreto de sus ojos, el Chino Darín hizo una fuerte acusación contra Juan José Campanella, asegurando que su padre resignó dinero para que se pueda terminar la película y nunca se le reconoció el esfuerzo. Días después, decidió dar marcha atrás.

“Cometí el error de contar una situación súper personal, en el marco de relatar los procesos que me llevaron a generar lo de la productora. En este caso, vi términos como `pelea´ y `reclamo´, pero nada que ver. Campanella y mi viejo se llevan bien hace años, `El secreto de sus ojos` fue un proyecto idílico. Le pido perdón a Campanella”, afirmó Darín en diálogo con Agarrate Catalina.

“De ninguna manera fue un reclamo, no hay ningún tipo de resentimiento. Juan no nos debe nada ni nunca nos deberá nada, estamos súper agradecidos con él. Me fui de boca con lo que dije y me arrepiento”, sentenció al respecto.

Fuente: Rating Cero