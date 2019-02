El cáncer se llevó a un exintegrante de The Cure

Andy Anderson, productor y exbaterista de la banda inglesa The Cure, falleció a los 68 años de edad, a causa de un cáncer en fase terminal. El músico británico formó parte de The Cure, solo un año, en 1983 se integró como baterista después de que Lol Tolhurst, quien tenía ese rol en la banda, se pasó a los teclados.

En 1984 fue despedido del grupo por tener conflictos con el equipo de seguridad de un recinto en donde se encontraban con la gira "Top Tour" por Japón.

Días antes de su fallecimiento, el baterista informó el estado de salud por el que estaba pasando, y a través de un mensaje en su cuenta de Facebook, dijo que el cáncer había cubierto todo su cuerpo.

Por lo que Lol Tolhurst, exintegrante de The Cure, expresó su apoyo y pidió a los seguidores de la banda sus plegarias para el mejoramiento de Anderson.

Este martes, Lol Tolhurst reportó vía Twitter el fallecimiento de Anderson y recordó a su "hermano Cure" como "un caballero y gran músico con un pesado sentido del humor que mantuvo hasta el final".

La muerte de Andy Anderson se volvió tendencia ayer en redes sociales.

"Y siguen las malas noticias... Andy Anderson, ex baterista de The Cure y colaborador de Iggy Pop, falleció a los 68 años" y "Lamentable noticia falleció Andy Anderson ex baterista de #TheCure R.I.P" fueron algunos algunos comentarios que postearon los fans en Twitter.

The Cure es una banda británica de rock alternativo formada en 1976 en Crawley (Inglaterra). En sus orígenes, la banda se llamó Easy Cure por un breve período; allí ya figuraba uno de sus tres fundadores y futuro líder, Robert Smith, como guitarra solista.