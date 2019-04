El 50° aniversario de Woodstock, a un paso de ser cancelado

Luego de que los inversionistas de Woodstock anunciaran que retiraban su apoyo al festival, los organizadores confirmaron que están "comprometidos" a continuar con el evento programado para el fin de semana del 16 al 18 de agosto en Watkins Glen, Nueva York.

"Estamos comprometidos a garantizar que el 50° aniversario de Woodstock será representado con un festival al nivel de su nombre icónico y su lugar en la historia y cultura de Estados Unidos", dijo la compañía Woodstock 50 LLC en un comunicado publicado por el sitio RollingStone. "Aunque nuestro socio financiero se está retirando, por supuesto continuaremos con la planificación del festival y trataremos de atraer nuevos socios. Nos gustaría reconocer al Estado de Nueva York y al Condado de Schuyler por todo su arduo trabajo y apoyo. La conclusión es que va a haber un Festival del 50 aniversario de Woodstock, como debe ser, y será una explosión".

Toda comenzó cuando Dentsu, uno de los principales inversionistas de Woodstock 50 decidiera no continuar. "Es un sueño para las agencias trabajar con marcas icónicas y asociarse con movimientos significativos", dijo la compañía. "Tenemos una sólida historia en la producción de experiencias que reúnen a las personas en torno a intereses y causas comunes, por eso elegimos ser parte del Festival del 50 aniversario de Woodstock, pero no creemos que la producción del festival pueda ser realizado como un evento digno de la marca".

Si bien el anuncio de su grilla-que incluye a estrellas como Santana, The Killers, Jay-Z, Myley Cyrus, Dead &Company, Raconteurs, Chance the Rapper y Run the Jewels, entre otros- se hizo a principios de marzo, las entradas nunca se pusieron a la venta y se reportaron atrasos de pagos a algunos de los artistas.