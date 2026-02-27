Eduardo Feinmann estalló contra los integrantes de Greenpeace que protestaron con inodoros en el Congreso

El conductor cargó contra un grupo de ecologistas que este jueves desarrolló una inusual acción mientras el Senado debatía la Ley de Glaciares.

Eduardo Feinmann arremetió contra los activistas de Greenpeace que se manifestaron en el Congreso. Foto: captura de video A24.

Eduardo Feinmann arremetió este jueves contra los ambientalistas de Greenpeace que desarrollaron una inusual protesta este jueves en las escalinatas del Congreso, sentándose sobre inodoros mientras en el Senado se debatía la Ley de Glaciares.

Durante el pase con Pablo Rossi en A24, Feinmann disparó contra los manifestantes de Greenpeace sentenciando: "Los tipos son terroristas ecológicos, o ecoterroristas como se los llama en el mundo. Lo que hicieron hoy es otra vez un acto vandálico, aún sin romper".

Luego, Eduardo Feinmann remarcó sobre la acción de los integrantes de Greenpeace: "No podés saltar la reja y meterte... estás dentro del Congreso. De alguna manera tomaron el Congreso... Es un atentado a la propiedad pública".

Eduardo Feinmann arremetió contra Greenpeace por su acción en el Congreso Eduardo Feinmann estalló contra integrantes de Greenpeace que protestaron en el Congreso Por otro lado, el periodista aclaró: "Yo no estoy en contra de la manifestación, de los carteles que dicen 'no se caguen en el agua senadores'. Todo bien, es más me resulta simpático. Un poquito escatológico, pero me resulta simpático".

En tanto que sobre el punto de la protesta de los ambientalistas de Greenpeace en el Congreso que le resultó indignante, Feinmann precisó: "Si lo hacés en la vereda, y te sentás en el inodoro, y suponés que te estás haciendo caca ahí, bueno parecerás un pelotudo sentado en un inodoro en la vereda; punto. Ahora, meterte en un espacio público, no me parece. Acordate lo que pasó cuando energúmenos entraron al Capitolio de los Estados Unidos".