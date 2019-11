Eduardo Feinmann, contundente contra Vila y Manzano por su despido de La Red

Eduardo Feinmann quedó en el ojo de la tormenta tras su inminente desvinculación de Radio La Red. Con contundentes gestos hacia Daniel Vila y José Luis Manzano, quienes son los directores del Grupo América, el conjunto multimedios al que pertenece la mencionada AM.

En vez de hacer un descargo al aire, el periodista decidió dejar en claro su postura a través de Twitter, en donde le puso “me gusta” a un controversial comentario que le abre la puerta a que también deje conducir el noticiero que sale por la pantalla de A24 de 19 a 22.

“Me acuerdo cuando @edufeiok decía ‘En este grupo (por Vila-Manzano), trabajamos con total libertad, nadie nos baja línea, nadie nos cuestiona ni amenaza con echarnos por no tener una misma línea ideológica’. ¿Qué paso? No le renuevan contrato en la radio, y veremos en la tv”, fue lo escrito por el usuario @mypaatsy al que Feinmann decidió darle un rotundo "like".

El polémico like de Feinmann en un posteo sobre su apartamiento de Radio La Red

Otros comentarios a los que Feinmann le dio like fueron algunos que hablaban de censura, pedidos de que vaya a Radio Mitre, y también elogios al rating de su ciclo, que se encuentra cuarto en las mediciones de la segunda mañana.

El periodista es un expreso antikirchnerista y su salida podría estar teñida del cambio de oficialismo que atraviesa nuestro país en estos momentos.

En medio de los movimientos en Radio La Red, Alejandro Fantino también dejará la emisora luego de seis años. Sin embargo, el también conductor de Animales Sueltos aclaró en diálogo con Exitoína que su salida fue consensuada con los directivos.