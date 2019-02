Durísima: Morena Rial fulminó a su madre

Uno de los recursos que más usan los famosos son las stories de Instagram para comunicarse con sus seguidores. Morena Rial se mostró predispuesta a responder las dudas de sus seguidores y lo hizo sin filtro.

"¿Con tu mamá tenés trato?", indagaron y obtuvo la respuesta automática de la mediática: "No gracias, prefiero no relacionarme con gente mala".

Morena Rial cargó contra su madre a través de Instagram

Lo cierto es que mientras espera a su hijo junto a Facundo Ambrosioni y está feliz por el lanzamiento de su hit Hello baby, More se preocupa por mantenerse alejada de la gente que no le hace bien. Entre ellos, tiene a gran distancia a su madre y respecto a Jorge aseguró que se hablan pero que "soy muy rencorosa y cuando me hacen sufrir no perdono".

