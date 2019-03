Drogas y alcohol: Pablo Echarri reveló un duro momento de su vida

Pablo Echarri se refirió a los excesos que tuvo y cómo habla con sus hijos sobre el tema, las ventajas y desventajas de la fama y su relación con su pareja, Nancy Dupláa.

"Me he metido en lugares que no me volvería a meter. Tuvo que ver más con la juventud, era un muchacho bastante adepto a la noche y la diversión, fue una época de mi vida. Cordonié, volqué di varias vueltas en algún momento de mi vida", aseguró en diálogo con el ciclo Modo Sábado por Radio Nacional AM 870. Y continuó: "Esos vuelcos que he pegado me han hecho ver lo que tenía en mi vida, como la familia, mi esposa, mis hijos, mi papá, mi mamá, mis amigos, el poder de levantarme a la mañana y disfrutar del sol y la felicidad de estar vivo".

"Estamos hablando de noche, alcohol y drogas, básicamente", comentó la periodista Tatiana Schapiro. A lo que Echarri dijo que "sí".

Además, el actor dijo que habla del tema con sus hijos: "Abiertamente hablo de la noche con mis hijos y de forma muy gráfica el tema de los excesos. No he tenido la posibilidad de hablar con Morena, siento que es pequeña y que hay temáticas que todavía no tocamos. Siempre tuve la duda de qué va a pasar, habiendo sido un tipo tan intenso, si un hijo mío muestra la misma intensidad. Intente ponerme en esa postura de enojarse y eso me ha alejado de mis hijos, entonces ahora mi postura es ser abierto, hablar y darles la posibilidad de libertad para que desarrollen su propia experiencia y sus propias conclusiones. Que ellos sientan que tienen el amor de su padre", indicó.

"El exceso trae dolor a la larga. Con los excesos uno siempre se pone en peligro físico y emocional. El emocional es el más complejo. Cuando uno se sumerge en situaciones de exceso lo que hace es ahuecar el espíritu, lo oscurece. Entonces si se mantiene mucho tiempo en esa actitud se convierte en una persona gris", afirmó.

“Todo el tiempo las cosas pequeñas te ponen en disyuntiva de mantener tus principios y hacer las cosas que están bien o mirar alrededor y mirar si alguien te vio. Yo creo que esas actitudes tienen una recompensa. Cuando alguien pierde algo y eso le puede traer problemas grandes y después lo vuelve a recuperar genera una energía muy positiva, es una cuestión más de metafísica que concreta, pero creo que sucede”

“A mi me ha traído satisfacción dar más que esperar lo que me den, porque es una forma de mantener latente la ida y vuelta. Yo creo que si uno se sienta sobre el dinero, eso genera una energía negativa, eso no permite que circule", reflexionó.

Respecto a su relación con Nancy Dupláa, contó: "Yo me enamoré hace años, más de los que estoy con ella, hubo bastante previa. Cuando la vi por primera vez me quedé petrificado. La vi cuando estaba trabajando, tenía la certeza de que alguna vez íbamos a cruzarnos. Ese encuentro lo fui gestando desde mucho antes que lo hayamos tenido".

"Nancy es de una sola pieza, es una mujer que sólo busca ir hacia adelante y evolucionar. He tenido relaciones enfermizas o egoístas, me he relacionado de una forma egoísta con otras mujeres. Ante los conflictos, peleas de pareja, las más normales, las que uno siempre trata de ganar y no de evolucionar. Ella es todo lo contrario, es la que busca la solución y tratar de salir adelante. Ella me impulsó a poder trabajar en positivo para la pareja".

“También tenemos una química corporal muy fuerte. En cierto momento de la vida uno puede poner sobre la mesa sus fantasías tanto en lo personal como en lo sexual, sobre todo en una pareja como la que llevo yo que la confianza y poner los conflictos sobre la mesa es la forma más sana de salir adelante, uno no puede construir algo sólido. Mi relación con Nancy es de confianza, siempre desde ese lugar. Cuando tenía el espíritu de revisar celulares, no había celulares"

Sobre los celos en la relación, dijo: “Van evolucionando con el tiempo y con la actividad a la que nos dedicamos no logramos digerir aún que es un trabajo y nos dedicamos a eso. Tal vez la cuestión de que nos enamoramos trabajando te deja dudas abiertas de que vuelva a pasar con otra persona. Fue mejorando con el tiempo la cosa, nos fuimos entendiendo. A veces no nos vemos en lo que hacemos, ojos que no ven corazón que no siente. Son muchos años que no nos hemos dado motivos para tener desconfianza", concluyó Echarri, quien estrenará el jueves 28 de marzo la película El Kiosco.

