Drogas, fiestas y engaños: la trastienda de la separación de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Miley Cyrus rompió el silencio sobre su separación de Liam Hemsworth. La cantante, que fue vista a los besos con la modelo Kaitlynn Carter en Italia, desmintió rotundamente haber puesto un punto final a su relación con el actor por una infidelidad y para esto, reconoció varios momentos de inflexión en su vida.

“Puedo aceptar que la vida que he elegido significa que debo vivir completamente abierta y transparente con mis admiradores que amo y el público, el 100% del tiempo. Lo que no puedo aceptar es que me digan que estoy mintiendo para encubrir un crimen que no he cometido. No tengo nada que ocultar”, escribió Miley dirigiéndose a sus fans a través de Twitter.

A partir de ahí, reconoció varios episodios de lo que ella denomina como “su vida pasada” que incluyeron consumo de drogas, fiestas y excesos. “No es ningún secreto que estuve de fiesta en mi adolescencia y principios de los 20. No solo he fumado, sino que me he abogado por la marihuana, he experimentado con drogas, mi canción más importante hasta la fecha es sobre bailar con Molly (éxtasis) y aspirar en el baño”.

Y enumera:

- Cuando era joven arruiné mis relaciones y engañé a mis parejas.

- Perdí un contrato con Walmart a los 17 por fumar pipa.

- Me echaron del hotel Transilvania por comprarle a Liam un pastel con forma de pene para su cumpleaños y lamerlo.

- Me colgué de una bola de demolición desnuda.

- Probablemente haya más desnudos míos en Internet que de cualquier mujer en la historia.

Y contundente, lanzó: “Pero la verdad es que, una vez que Liam y yo nos reconciliamos, lo dije en serio y me comprometí. No hay secretos para descubrir aquí. He aprendido de cada experiencia en mi vida. No soy perfecta, no quiero serlo, es aburrido. He crecido frente a ustedes, pero la conclusión es que HE CRECIDO”.

“Puedo admitir muchas cosas, pero me niego a admitir que mi matrimonio terminó por un engaño. Liam y yo hemos estado juntos por una década. Lo dije antes y sigue siendo cierto, amo a Liam y siempre lo haré”, sostuvo la artista.

Y prosiguió a explicar por qué motivos decidió separarse de Hemsworth: “PERO en este punto tuve que tomar una decisión saludable para mí misma, para dejar atrás una vida anterior. Soy más saludable y feliz de lo que he sido en mucho tiempo. Puedes decir que soy una ‘twerking’, fumadora de marihuana, mal hablada, pero no soy una mentirosa”.

Y finalizó: “Me enorgullece decir que simplemente estoy en un lugar diferente de donde estaba cuando era más joven”.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

It is no secret that I was into partying in my teens and early 20’s. I have not only smoked, but advocated for weed, I’ve experimented with drugs, my biggest song to date is about dancing on molly and snorting lines in the bathroom. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I fucked up and cheated in relationships when I was young. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I lost a massive Walmart deal at 17 for ripping a bong. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I swung on a wrecking ball naked. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

There are probably more nudes of me on the internet than maybe any woman in history. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

But the truth is, once Liam & I reconciled,I meant it, & I was committed. There are NO secrets to uncover here. I’ve learned from every experience in my life. I’m not perfect, I don’t want to be, it’s boring. I’ve grown up in front of you, but the bottom line is, I HAVE GROWN UP. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I can admit to a lot of things but I refuse to admit that my marriage ended because of cheating. Liam and I have been together for a decade. I’ve said it before & it remains true, I love Liam and always will. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

BUT at this point I had to make a healthy decision for myself to leave a previous life behind. I am the healthiest and happiest I have been in a long time. You can say I am a twerking, pot smoking , foul mouthed hillbilly but I am not a liar. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

I am proud to say, I am simply in a different place from where i was when I was a younger. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

Fuente: Rating Cero