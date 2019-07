Diosa solidaria: mirá lo que hace Julieta Nair Calvo para ayudar a que la gente consiga empleo

El frío que azota al país en los últimos días también expuso la falta de empleo y oportunidades de la que son víctimas muchas personas. Julieta Nair Calvo, que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, decidió utilizar su popularidad para ayudar a contrarrestar un poco esta situación.

Este viernes, realizó un extenso posteo al respecto: “Las redes sociales siempre me provocaron algo de miedo por la responsabilidad que conllevan al usarlas. Qué es buen ejemplo, qué no lo es... Hoy siento que puedo usar esta herramienta, no solo para mostrar mi trabajo y mi vida en general, sino como una red solidaria. Todos los sábados voy a publicar en mis historias fotos de personas que estén buscando trabajo, junto con su CV y un teléfono de contacto. Estas fotos me las pueden mandar por mensaje privado y las voy juntando para ir subiéndolas (después la voy a dejar en HISTORIAS DESTACADAS)”.

Efectivamente, la actriz compartió este sábado stories con CV’s o comentarios de personas que están buscando empleo.

Estás son solo algunas. Pueden encontrar muchas más en su perfil de Instagram.

La campaña solidaria de Julieta Nair Calvo en su cuenta de Instagram

Fuente: Rating Cero