Oscar González Oro sorprendió este sábado al anunciar su separación del actor Mauro Francisco a poco de haberse comprometido.

El conductor compartió un sentido texto en Instagram anunciando el final de la relación y contó cómo se siente.

"En este caso no! Mi alma no sabe qué carajo hacer... y mi mente me sigue gritando. Se termina una de las etapas más bellas de mi vida! Conocí una vez mas la felicidad. Disfruté cada momento vívido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué también. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco", empezó su posteo El Negro.

"Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices juntos o separados. Estoy bien pero pensando en Pancho. Rogándole a Dios que también esté bien. Por el tiempo de felicidad que me regaló. Fuimos muy felices y ojalá lo podamos volver a ser", siguió conmovido.

"Pero hoy debo decir que nos separamos. Ya no estamos juntos ni somos pareja. Y lo lamento con toda esa alma que no sabe que carajo hacer. Se que nos querían juntos y que nos querían mucho. Perdón. No siempre las cosas se dan como uno pretende!", finalizó sentido.

Fuente: Primicias Ya