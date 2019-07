El pase radial entre Marcelo Longobardi y Jorge Lanata ya es un clásico en Mitre, y uno de los momentos más escuchados y esperados de la emisora. Y este viernes 12 se vivió un curioso momento, con reclamos incluidos.

El conductor de Cada Mañana fue interrogado por el periodista de Lanata Sin Filtro por el viaje vacacional que estaba por emprender. "¿Cuánto tiempo te vas? Respondé", quiso saber sin demasiadas vueltas, y sosteniendo que seguramente se iba un mes. "No, un mes no me voy... Me tomo 15 días hábiles", respondió entre risas.

"¿Laburás en Tribunales, boludo? La antigüedad no le da", expresó divertido el conductor de Periodismo para Todos. Pero no terminó ahí. "¿Viajás con tus hijos? ¿Ellos se pagan el proporcional del pasaje? Bah, los chicos ya son semejantes pelotudos, porque ya son tipos grandes".

"Sí, me están esperando el Ezeiza. Tardaron dos horas en despachar el equipaje", quiso explicar Longobardi, ya que se va a jugar al golf a Brora, y lleva distintos palos para practicar el deporte que lo apasiona. "Ah, sos como la reina de Inglaterra, viajás con 25 valijas", interrumpió Lanata, que además quiso si su colega iba a usar la típica pollera escocesa. "Te imagino con la minifalda corriendo por las praderas", bromeó.

"Te compadezco realmente, te vas a todos esos lugares a jugar el golf. ¿Los inútiles se quedan con vos hasta que vuelvas? ", lanzó Lanata a modo de broma sobre los hijos del periodista. Luego, Marcelo le recomendó distintos lugares para conocer en Escocia, hablando de sus comidas típicas, los paisajes y la historia de las ciudades. No obstante, avisó que durante sus vacaciones saldrá al aire algunos días. "No me hagas el verso", lo pinchó Jorge.

Longobardi viene de quedar en el medio de una polémica por los repudiables dichos que realizó Catherine Fulop al comparar los campos de concentración nazis con la situación que transita Venezuela, y fue criticado por Jorge Rial: "Longobardi, la tendrían que haber cruzado ahí mismo y le ahorraban ese ‘circo mediático’ que vos defenís alrededor de una definición tan bochornosa del Holocausto. Y de paso la educaban sobre el tema. Qué pasó? Abrazo”, ironizó el conductor de Intrusos.

Fuente: Exitoína