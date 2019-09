Después de 8 años, Zaira Nara reveló por qué no se casó con Diego Forlán

Zaira Nara terminó con el misterio y dio detalles de su separación de Diego Forlán que sucedió en el año 2011. Fue en Morfi, el ciclo de cocina que conduce con el Chino Leunis en Telefe.

Mientras espera de su segundo hijo junto a Jakob Von Plessen, Zaira recordó algunas cositas de ese enlace frustrado con el futbolista. “Nosotros teníamos una relación hermosa de tres años, pero no era un noviazgo normal de dos personas que se iban a casar. Sobre la convivencia, nos dimos cuenta de muchas cosas de pareja, íntimas, normales en el día a día, que no eran como esperábamos. La decisión de terminar estuvo en nosotros, y en una pareja ambos hacen algo para que se rompa”, dijo Nara que en aquel entonces iba y volvía de Madrid, España, ya que el uruguayo jugaba en el Atlético.

“Me bajé del civil un mes antes, porque la fiesta iba a ser en el verano. Los del catering casi que estaban haciendo los canapés. No podía esperar más, era ahí o me tenía que casar. Preferible que sea antes”, señaló Zaira.

Diego Forlán y Zaira Nara

“Había probado el catering, ja, ja. Me habían puesto un avión privado para ir a Uruguay, ver el hotel, todo”, contó sobre lo que había hecho.

Luego se refirió a la polémica del vestido: “Para el civil no tenía un vestido de fiesta y no lo tenía probado”. También recordó cómo fue el momento en que le comunicó a su familia que no llegaría al altar con Forlán: “Las primeras personas a las que se los dije fue a mi mamá, mi papá y a Wanda. Estábamos los tres. Los agarré en el medio de la comunión de uno de mis sobrinos, y les dije ‘¡suban!’. Ja. El nenito ya estaba bendecido. Les dije que creía que no me quería casar, yo era una nena, tenía 20 años (N del R: tenía 22)”.

Por último, resumió por qué no se casó con Forlán: “Yo voy con todo o no voy, no me van los grises. Entonces, sentí algo que no, se lo conté a mi familia, mis allegados y fue la decisión fuerte”.

Fuente: Primicias Ya