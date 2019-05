Desesperada por el rating, Mirtha Legrand le da un giro a su programa

Mirtha Legrand cada vez está más permeable a los cambios. Pero no nos referimos a Cambiemos, a quienes la diva respaldó fuertemente en las elecciones de 2015 y, aunque ahora diga que han fracasado como Gobierno, los volverá a votar en octubre. No, la conductora apuesta a los cambios en su programa para intentar mejorar el rating.

Vale recordar que el 2019 ya lo comenzó con una importante novedad: el cambio de horario (de las 22 a las 20) para evitar la competencia con PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff que es el dueño de las mediciones del prime time de los sábados.

Pero la Chiqui también adelantó que ya no quería políticos en las mesas de los sábados. "Voy a poner menos políticos este año, a pesar de ser un año de elecciones. Me parece que la gente se cansó un poco de los políticos. Habrá políticos que hablen corto y se les entienda, no quiero teorías difíciles que la gente no entienda. Yo quiero que la gente los entienda, que hablen claro, fuerte y con simpleza”, había expresado tras su regreso a El Trece.

Pero en el nuevo horario Mirtha se encontró con un nuevo y duro escollo, que le propinó un par de duras derrotas en el rating: las repeticiones de Casados con Hijos. Y es por eso que para el programa del sábado 11 decidió meter mano a la agenda política para reforzar La noche de Mirtha. De esta manera, la diva recibirá en a Horacio Rodríguez Larreta (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Bárbara Diez, Lourdes Sánchez, Federico Salles y Lorena Maciel.

Tras jugar fuerte con una de las principales figuras de Cambiemos el sábado, para el domingo tendrá un Almorzando con Mirtha Legrand más relajado con las presencias de Luis Brandoni, Betiana Blum, Ana Rosenfeld, Nicolás Francella, Peto Menahem y Rodrigo Tapari.

Fuente: Exitoína